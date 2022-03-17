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1 час назад

Штаб: За сутки в РФ госпитализировали 5 тыс. 8 человек с коронавирусной инфекцией

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 5

В России за последние сутки госпитализированы 5 тыс. 8 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Штаб: За сутки в РФ госпитализировали 5 тыс. 8 человек с коронавирусной инфекцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на 17 марта, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 5 тыс. 8 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 15,8%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 22 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 60 регионах. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ. Выздоровели за сутки 112 тыс. 614 человек - или на 4,6% меньше по сравнению с 16 марта. Умер за сутки 561 человек», - говорится в сообщении.

Всего в РФ за последние сутки выявлено 34 тыс. 819 новых случаев заражения. Как сообщил портал «Стопкоронавирус.рф», в Москве за сутки выявлено 1 тыс. 352 случая.

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