Штаб: За сутки в РФ госпитализировали 5 тыс. 8 человек с коронавирусной инфекцией

В России за последние сутки госпитализированы 5 тыс. 8 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«По состоянию на 17 марта, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 5 тыс. 8 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 15,8%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 22 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 60 регионах. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ. Выздоровели за сутки 112 тыс. 614 человек - или на 4,6% меньше по сравнению с 16 марта. Умер за сутки 561 человек», - говорится в сообщении.