Пока вы спали: ультиматум США Пекину и "омикронное" цунами

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Фото: ТАСС ТАСС

Вашингтон выдвинул ультиматум Пекину

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и член политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи провели переговоры в Риме, обсудив украинский кризис. При этом США пригрозили Китаю, отказавшемуся присоединиться к западным санкциям против России, сообщает «Коммерсант».

«Мы не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери»,— предупредил Салливан.

Однако он ушел от ответа на вопрос, о каких мерах против Пекина может идти речь и заявил, что сведения об этом доведены до китайской стороны «напрямую и конфиденциально».

P&G повышает цены в России

Производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G, которому принадлежат популярные в России бренды Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и другие, объявил о повышении цен в среднем на 40%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сильнее всего вырастут закупочные цены на профессиональные средства для уборки — на 74%. При этом стоимость товаров для детской гигиены поднимется на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%. Повышение цен в компании объяснили «нестабильной ситуации на российском рынке», нарушением логистических цепочек и резким удорожанием транспортных услуг, сырья и материалов, а также девальвацией рубля.

Китай столкнулся с «омикроном»

В Китае распространяется штамм коронавируса «омикрон», в выходные был зафиксирован рекордный суточный прирост заболеваемости. На карантин отправлены города Шэньчжэнь, Чанчунь и Гирин, в которых живут более 26 млн человек, пишет «Коммерсант».

Так, в Шэньчжэне, важнейшем экономическом и технологическом центре Китая, до 20 марта перестал работать общественный транспорт, открыты только продуктовые магазины и аптеки, кафе и рестораны работают на вынос. Из-за вспышки COVID-19 в Китае уволен ряд чиновников. Эксперты прогнозируют очередные перебои в цепочках поставок микрочипов в случае дальнейшего распространения коронавируса в стране.

Haval повышает цены на машины российской сборки

Китайская компания Haval повышает цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера в России, почти на 50%. Об этом со ссылкой на свои источники на авторынке пишет «Коммерсант».

Согласно новому прайс-листу, с которым ознакомилось издание, цены на модельный ряд бренда будут повышены на 950–980 тыс. руб. Эксперты отметили, что такое резкое подорожание — редкость в истории российского рынка и связали его с девальвацией рубля, сложностями с логистикой и дефицитом комплектующих.

ЕС ограничивает импорт черных металлов из России

Евросоюз в рамках санкционного давления из-за российской военной операции на Украине принял решение отказаться от импорта российской стали. Европейские санкции ударят по компаниям «Северсталь» и НЛМК, наиболее зависящим от европейского рынка, отмечает «Коммерсант».