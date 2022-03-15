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34 минуты назад

Россиян призвали не скупать лекарства в аптеках

BFM.RUBFM.RU

Запасов лекарств на складах в России много. Скупать их в аптеках из-за опасения дефицита бессмысленно. Об этом РИА Новости рассказал научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, главный врач клиник университета Николай Измалков.

Россиян призвали не скупать лекарства в аптеках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, нездоровый ажиотаж провоцирует искусственный дефицит. В России нет проблем с лекарствами. Крупные федеральные аптечные сети имеют достаточно большие склады, которые могут обеспечивать розницу препаратами на протяжении нескольких месяцев.

Кроме того, неразумно делать запасы лекарств и «по той простой причине, что у них ограничен срок годности», отметил Николай Измалков.

Общество,Николай Измалков,
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