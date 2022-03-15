Врач объяснил, грозит ли России дефицит лекарств

«Подобные действия вызывают только нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит. На самом деле проблемы с лекарствами отсутствуют. Дело в том, что крупные федеральные аптечные сeти имеют достаточно большие склады, которые могут обеспечивать розницу препаратами на протяжении нескольких месяцев. Плюс аптечные сeти могут закрыть по действующим контрактам поставки в лечебные учреждения», – объяснил врач.