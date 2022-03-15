Врач объяснил, грозит ли России дефицит лекарств

В России бессмысленно скупать лекарства из-за опасения дефицита лекарств. Аптечные склады имеют большие запасы. Об этом заявил научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, главный врач клиник университета Николай Измалков.
«Подобные действия вызывают только нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит. На самом деле проблемы с лекарствами отсутствуют. Дело в том, что крупные федеральные аптечные сeти имеют достаточно большие склады, которые могут обеспечивать розницу препаратами на протяжении нескольких месяцев. Плюс аптечные сeти могут закрыть по действующим контрактам поставки в лечебные учреждения», – объяснил врач.
Измалков также отметил, что у купленных впрок лекарств может истечь срок годности. Он считает, что «значимых форс-мажоров по лекарственным препаратам нет», передает РИА «Новости».
Ранее «ФедералПресс» писал, что рост цен, с которым россияне столкнулись после 24 февраля, затронул не только продукты, технику и электронику, но и ассортимент аптек. Вместе с лекарствами в цене выросли средства контрацепции – подавляющая часть таких товаров поставляется в РФ из-за рубежа.