Психолог посоветовала россиянам читать новости менее получаса в день

Чтобы избежать зависимости от негативной информации в интернете и уменьшить тревожность, стоит уделять чтению новостей не более получаса в день. Такую рекомендацию дала в разговоре с РИА "Новости" руководитель горячей линии психологической помощи клуба "Мы вместе" Инна Силенок.

"Только начала затихать волна пандемии, как возникла новая психотравмирующая ситуация. Одним из самых дестабилизирующих факторов является информационная напряженность. Противоречивые новости, которые люди получают часто из непроверенных источников. Появилась новая форма зависимости – зависимость от новостей в интернете, "западание" на негативную информацию", - пояснила специалист.

По ее словам, в такой ситуации необходимо постараться взять под контроль свое психоэмоциональное состояние и минимизировать свое пребывание в интернете до одного раза в сутки и не более чем на полчаса. В случае, если человек не может справиться самостоятельно, добавила Силенок, и наблюдается нарушение сна, тревога или приступы паники, стоит обратиться к специалистам.

Ранее кандидат психологических наук, основатель EiLab — компании-разработчика цифровой платформы WAY2WEI Елена Хлевная рассказала "Газете.Ru", что для преодоления стресса, прежде всего, стоит попробовать изложить все, что волнует человека, на бумаге. После того, как страхи зафиксированы, можно подумать об их преодолении.

Кроме этого, Хлевная рекомендует увеличить физическую нагрузку и стараться больше общаться с людьми, которые настроены оптимистично, умеющими дарить тепло, и отказаться на время от общения с теми, кто любит спекулировать на плохих новостях и прогнозах о том, что "все пропало".