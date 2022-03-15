В Санкт-Петербурге пройдет выставка, посвященная шотландской литературе

В Российской национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге открылась выставка "Да здравствует право читать!", посвященная Дням культуры Шотландии, сообщает ТАСС. "На выставке будут представлены издания XIX-XX веков на русском и английском языках из фондов РНБ. Это народные баллады, сказки и предания Шотландии, книги об истории литературы, произведения шотландских писателей", - рассказали в пресс-службе библиотеки. В рамках выставки также будут представлены наиболее редкие издания произведений шотландских авторов. К таким книгам относятся иллюстрированный сборник стихотворений Роберта Бернса на английском языке, изданный в 1800 году в Нью-Йорке, издание "История Шотландии" Вальтера Скотта 1831 года, вышедшее в типографии Департамента народного просвещения в Санкт-Петербурге, и многие другие. Выставка продлится до 15 мая, ее свободно могут посетить все желающие. Ранее стали известны имена победителей Всероссийской литературной премии имени Абрамова.