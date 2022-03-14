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1 час назад

Отец девятилетней студентки МГУ ввел «санкции» против Байдена

Елена Прошина

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой запретил какую-либо психологическую помощь президенту США Джо Байдену с 14 марта. О «санкциях» относительно американского политика Евгений Тепляков заявил в своем блоге.

Кроме Байдена в «санкционный список» попали королева Великобритании Елизавета II, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, что Алиса очень рано получила образование за 11 классов — она успешно сдала ЕГЭ в возрасте 8 лет. В результате руководство МГУ согласилось зачислить девочку на психологический факультет на платной основе.

Однако обучение Алисы было сопряжено с рядом скандалов. Так, на первой сессии девочке не удалось сдать один из предметов, в чем ее отец обвинил кафедру, которая якобы отказалась предоставлять ребенку индивидуальный план обучения. После этого Тепляков-старший устроил в здании вуза потасовку, пытаясь поговорить с преподавателями.

Ранее профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров раскритиковал «китайские» методы воспитания в семье Тепляковых. Профессор уверен, что успехи системы раннего развития из КНР связаны не с тем, что дети обладают какими-то уникальными когнитивными способностями вследствие того, что тренировали мозг.

«Мест очень мало»: отец девятилетней студентки МГУ рассказал о лихорадочном спросе на консультацию дочери

Американцы часто объясняют успех модельных меньшинств, в частности китайцев и корейцев, не сильными когнитивными навыками, а усидчивостью и гибкостью в социальном общении, подчеркнул профессор.

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