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1 час назад

Православная церковь в Амстердаме разорвала отношения с РПЦ

Lenta.ruLenta.ru

Русский православный приход святителя Николая Мирликийского в Амстердаме разорвала отношения с Московским патриархатом из-за российской военной спецоперации на Украине. Об этом религиозная организация сообщила на своем официальном сайте.

Православная церковь в Амстердаме разорвала отношения с РПЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В приходе сообщили, что решение о разрыве связей с Русской православной церковью (РПЦ) вызвано угрозами, которые начали поступать амстердамским священникам после того, как они выразили свою позицию по конфликту на Украине. Эти обстоятельства вынудили приход провести внеочередное заседание 14 марта.

«Во время заседания священнослужители прихода единогласно заявили, что для них стало невозможным осуществлять свое служение в составе Московского Патриархата и обеспечивать духовно безопасную обстановку для прихожан», — говорится в сообщении прихода.

Кроме того, амстердаме православные священники направили прошение о включении их прихода в состав митрополии Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Митрополит Бельгийский, Нидерландский и Люксембургский Афинагор согласился принять это прошение.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в британском Оксфорде ограбили православную церковь Святителя Николая Чудотворца. Он добавила, что из храма были похищены «важные для прихожан» ценности, а также деньги, которые собирались для беженцев с Украины.

Общество,Мария Захарова,МИД России,РПЦ,
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