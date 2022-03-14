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1 час назад

FT: Британская галерея Тейт разрывает связи с Виктором Вексельбергом и Петром Авеном

ТАССТАСС

Британская галерея Тейт, расположенная в Лондоне, объявила о разрыве связей с включенными в санкционные списки США и ЕС российскими предпринимателями Виктором Вексельбергом, владельцем компании "Ренова", и Петром Авеном, совладельцем консорциума "Альфа-групп" и бывшим председателем совета директоров Альфа-банка. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

Британская галерея Тейт разрывает связи с Вексельбергом и Авеном
Фото: wikipediawikipedia

Виктор Вексельберг исключен из числа почетных членов Фонда галереи Тейт, пишет издание.

"Господин Вексельберг жертвовал галерее Тейт семь лет назад и более не имеет звания почетного члена", - цитирует издание заявление галереи.

Газета также пишет, что Вексельберг направил галерее письмо, в котором заявил, что готов прекратить взаимодействие с ней, "если Фонд считает это необходимым", а также что "искренне рад тому, что [его] пожертвования способствовали развитию культурных связей".

"Я продолжу делать все, что могу, чтобы ускорить наступление мира", - приводит FT текст его обращения.

Тейт также прекратила сотрудничество с Петром Авеном, который участвовал в программах пожертвований галерее, сообщает FT.

"Поддержка галереи Тейт господином Авеном теперь завершена", - цитирует газета текст заявления галереи.

Сам Авен отказался от комментариев по данной теме.

Виктор Вексельберг находится в санкционном списке США с 2018 года, а Евросоюз 28 февраля внес Петр Авена в список лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции.

Общество,Петр Авен,Виктор Вексельберг,Ренова,Альфа-банк,ЕС,
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