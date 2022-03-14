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19 минут назад

В работе Wildberries произошел сбой

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Утром в понедельник, 14 марта, в работе онлайн-магазина Wildberries произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В работе Wildberries произошел сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После девяти утра по московскому времени число жалоб на проблемы с работой Wildberries приблизилось к девяти тысячам.

Около 49 процентов пожаловавшихся пользователей сообщили о проблемах с приложением Wildberries, у 41 процента возникли трудности с отслеживанием заказа, у 11 процентов - сложности с веб-сайтом. Чаще всего на сбой жаловались пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Сбой произошел в работе YouTube

Представители компании заявили ТАСС, что возникли ошибки в работе сервисов Wildberries. Проблему уже решают.

В казахстанских СМИ также появилась информация о сбое работы Wildberries на территории страны. По данным изданий, у пользователей Wildberries пропала информация о сделанных заказах, доставках, отложенных товарах и совершенных покупках.

Ранее произошел сбой в работе интернет-магазина Ozon. Из-за сбоя цены на некоторые товары упали до одного рубля. Робот-пылесос во время сбоя можно было купить за 200 рублей вместо 36 тысяч. Неполадки устранили за час. Заказы, которые были сделаны во время незапланированной распродажи, аннулировали.

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