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1 час назад

Instagram официально включили в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора

Газета.RuГазета.Ruиещё 7

Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram в реестр запрещенных сайтов. С 14 марта на территории РФ данный сервис блокируется.

В России Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доступ ограничен к сайту Instagram по требованию Генеральной прокуратуры от 11 марта текущего года.

Блокировать соцсеть в России начали в воскресенье, 13 марта, с регионов Дальнего Востока.

Стали известны заработки российских звезд Instagram

По данным «Интерфакс», причиной для блокировок стала информация, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.

В свою очередь Генпрокуратура отреагировала на данное событие.

Американская компания Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp и Messenger от Facebook. Доступ к Facebook был заблокирован Роскомнадзором 4 марта.

Ранее Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram заботой о психологическом здоровье россиян.

Также глава Instagram Адам Моззери высказался о блокировке соцсети в России.

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