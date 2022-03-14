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22 минуты назад

В Москве нашли работающий McDonald’s

Мария Иванова

В понедельник, 14 марта, работа некоторых московских ресторанов сети McDonald’s продолжилась. Об этом рассказали «Известия».

По данным газеты, утром 14 марта в McDonald’s на станции метро «Добрынинская» принимали и выдавали заказы.

Корреспондент «Известий» рассказал, что 14 марта McDonald’s также работал во Владивостоке.

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На фоне украинского кризиса в McDonald`s объявили, что временно закроют все свои заведения в России с 14 марта. На какой срок приостановлена работа, не уточнялось.

Это решение в компании объяснили операционными, техническими и логистическими сложностями. В McDonald`s подчеркнули, что благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», который помогает семьям с детьми, продолжит работу.

В McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков - еще около ста тысяч. В компании заявили, что на время приостановки работы все сотрудники продолжат получать полную зарплату, основанную на среднемесячном годовом доходе.

В период временного закрытия компания будет также выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями.

Ежемесячные расходы на все это в McDonald's оценили в $50 млн.

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