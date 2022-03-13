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30 минут назад

Названа самая выскокооплачиваемая вакансия марта

Елена Прошина

Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию марта 2022 года в крупных городах России. Больше всего денег предлагают директору отдела продаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Superjob.

Названа самая выскокооплачиваемая вакансия марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самое высокооплачиваемое предложение месяца — вакансия директора отдела продаж в Москве с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц в компанию по производству упаковочной продукции», - сказано в исследовании.

Следом идет должность инженера в международной компании со штаб-квартирой в КНР. Соискателю предлагают разрабатывать электромобили за 300 тысяч рублей в месяц.

Аналогичные деньги платят заместителю гендиректора по экономике и финансам в крупном строительном холдинге в Москве.

Кроме того, в Петербурге руководителю отдела разработки онлайн-игр и эксперту SAP компании предлагают от 250 тысяч рублей. Вакансия стоматолога-хирурга предусматривает 200 тысяч. Инженер-автотестировщик в Новосибирске может также получить 200 тысяч.

Всего исследовались 140 тысяч вакансий в крупнейших городах России.

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