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28 минут назад

За сутки в России госпитализировали 3191 пациента с COVID-19

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

За минувшие сутки, 12 марта, в России госпитализировали 3191 пациента с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За сутки в России госпитализировали 3191 пациента с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее число госпитализаций из-за коронавируса составило 6775 человек.

За минувшие 24 часа выздоровело и было выписано 128 629 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 15 россиян с коронавирусом.

Также оперштаб сообщил о выявленных за сутки 44 989 новых случаях COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло

11 марта сообщалось, что власти Челябинской области частично отменили ковид-сертификаты. Документ теперь не понадобится предъявлять при посещении театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. С этого же дня большинство ограничений отменили в Республике Коми.

Общество,COVID-19,
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