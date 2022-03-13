За сутки в России госпитализировали 3191 пациента с COVID-19

За минувшие сутки, 12 марта, в России госпитализировали 3191 пациента с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее число госпитализаций из-за коронавируса составило 6775 человек.

За минувшие 24 часа выздоровело и было выписано 128 629 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 15 россиян с коронавирусом.

Также оперштаб сообщил о выявленных за сутки 44 989 новых случаях COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло