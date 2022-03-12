Эксперты рассказали, чем россияне могут заменить мебель IKEA

Мебель временно покинувшей Россию сети IKEA можно заменить товарами 6 тысяч российских компаний-производителей, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели санкции против ряда крупных российских банков и компаний. После этого многие международные ритейлеры, в том числе шведская IKEA, объявили о приостановке своей деятельности в России.

На российском рынке на данный момент работают около 6 тысяч компаний-производителей мебели, сообщил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков. Все эти предприятия являются средними или крупными, уточнил он.

"Ассортимент российской мебели стал значительно шире, и наша мебельная промышленность сегодня может предложить намного больший выбор, чем IKEA. Это касается и ценового диапазона", - сказал Шестаков.

Аналоги товаров иностранных мебельных компаний можно найти на крупных торговых онлайн-площадках Китая, однако дизайнер-декоратор Юлия Клюева не советует выбирать такую продукцию.

"Рынок отечественных производителей мебели сделал огромный рывок вперёд еще в 2014 году, и сегодня наши столярные мастерские делают действительно качественную мебель. Поэтому лучше найти российское, но оригинальное, чем подделку", - сказала она.

Шестаков в свою очередь отметил, что российские производители пока всё еще сильно зависят от импортной фурнитуры для производства мебели.