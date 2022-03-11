«Любой лайнер может быть арестован». На чем будут летать россияне

По экспертной оценке, в России пока что достаточно авиапарка для обеспечения внутренних пассажирских перевозок и полеты в открытые для граждан страны. Но в перспективе нескольких лет лизинговые самолеты, оставленные в РФ, возможно, придется разбирать на запчасти. Закупки иностранных комплектующих тоже возможны, но на их стоимости отразятся услуги посредников.

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На фоне введенного западными странами запрета полетов и требования о возврате самолетов, сданных в лизинг, Минтранс подготовил проект постановления правительства. Документ призван помочь российским авиакомпаниям восстановить полеты на российской территории, а также в несколько стран, не поддержавших санкции против России. Часть самолетов при этом, арендованных в западных странах, возможно, будет возвращена.

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Одна из главных проблем сейчас — обслуживание самолетов, которые российские компании взяли в лизинг у иностранных производителей. После введения санкций стало невозможно поставлять запчасти к ним, проводить штатное обслуживание зарубежными специалистами или же отправлять на обучение за границу. Не до конца понятно и само будущее этих бортов, возврата которых уже потребовали лизингодатели.

10 марта начальник Управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов на конференции MRO Russia&CIS заявил, что Китай отказал России в поставках комплектующих к самолетам. Однако позже Росавиация опровергла слова Кудинова. 11 марта директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса Алина Малышева, выступая в Совете Федерации, сообщила, что Москва рассматривает возможность ввоза запчастей для лайнеров через Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Малышева также отметила, что власти пока не принимали решений по выкупу самолетов из лизинга. И добавила, что российские авиакомпании сейчас эксплуатируют 1367 самолетов, 739 из которых зарегистрированы в иностранных реестрах.

Проблема — не сами запчасти, а их стоимость

Как рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, российские авиакомпании располагают сейчас более чем 500 среднемагистральными узкофюзеляжными лайнерами западного производства, среди которых наиболее массовые самолеты Boeing 737NG (около 200 штук), Airbus семейства A320 (еще 240 самолётов),

Кроме того, у перевозчиков более 120 широкофюзеляжных лайнеров производства Airbus и Boeing. Есть некоторое количество самолетов Airbus семейства A320neo.

«Обеспечение безопасной эксплуатации самолетов западного производства в условиях санкций — нетривиальная задача. В первое время значительная часть авиапарка не будет требовать проведения трудоемкого обслуживания и ремонта, а потребности в расходных материалах и наиболее востребованных комплектующих будут покрываться из складских запасов», — говорит Пантелеев.

В дальнейшем блоки и агрегаты, которые понадобятся для обслуживания и ремонта, можно будет снимать с неиспользуемых лайнеров.

«Когда запчастей после «раздевания» простаивающих самолетов уже не будет хватать, их можно будет закупать на внешнем рынке», — считает Пантелеев.

Речь идет в первую очередь о странах, не поддерживающих антироссийские санкции. Комплектующие можно будет закупать также в странах, поддерживающих ограничения, но уже через фирмы-посредники.

Пантелеев уверен, что российские компании смогут найти замену неисправным запчастям. «Опыт эксплуатации «Эйрбасов» и «Боингов» в Иране показывает, что проблем с доступом к запчастям нет, но есть вопрос их стоимости, так как любые обходные схемы поставки увеличивают цену», — говорит он.

В краткосрочной перспективе количество исправных самолетов в парке российских авиакомпаний будет достаточным, чтобы закрывать текущие потребности в перелетах на фоне «неизбежного сокращения объемов авиаперевозок». Перевозки сократятся, поскольку для российских авиакомпаний регулярные полеты за рубеж сегодня рискованны, даже в страны Евразийского экономического союза, кроме Белоруссии, отмечает эксперт.

Самолеты могут арестовать

По словам Пантелеева, существует высокая вероятность ареста судов в странах, которые подписали Кейптаунскую конвенцию о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования. Она действует с 2001 года, подписана 77 государствами, а также Евросоюзом.

«В соответствии с этим документом любой лайнер может быть арестован местными властями по заявлению компании-владельца», — говорит Пантелеев.

На запрос «Газеты.Ru» в Росавиации пояснили, что Минтранс готовит разъяснения по поводу взаимоотношений с западными лизингодателями.

Импортозамещение на марше

Сейчас в парке российских эксплуатантов, включая грузоперевозчиков, числится примерно 250 магистральных самолетов, принадлежащих иностранным лизинговым компаниям, говорит Пантелеев (его данные расходятся с информацией, озвученной ранее властями. По этим сведениям, иностранным лизингодателям принадлежат более 500 самолетов — «Газета.Ru»). Еще около 440 самолетов принадлежит российским лизингодателям, добавил эксперт со ссылкой на зарубежные консалтинговые компании. Он затруднился с ответом на вопрос, в каком состоянии находится этот авиапарк и надолго ли, что называется, хватит этих самолетов для безопасных перелетов.

«Оценить сложно, так как данные о сроках лизинговых контрактов, оценки сроков проведения тяжелых форм технического обслуживания являются конфиденциальной информацией. Авиационные власти такие сведения не собирали и не публиковали», — говорит Пантелеев.

Оценка перспектив эксплуатации затрудняется также тем, что сейчас невозможно спрогнозировать, насколько интенсивным будет использование лизинговых самолетов, полученных из ЕС и США.

При этом эксперт указывает на ускорение в российской авиотрасли процесса импортозамещения. «Например, создание импортозамещенной версии самолета SSJ-New было намечено на конец 2023 года, в эти же сроки планировалось сертифицировать двигатель ПД-8 для «Суперджета». Теперь Минпромторг РФ поставил перед двигателестроителями задачу ускорить создание отечественного мотора, он должен появиться через 12-14 месяцев», — говорит Пантелеев.

По отечественным самолетам МС-21 новых данных о сроках создания полностью импортозамещенного варианта пока нет. Но в третьем квартале этого года корпорация «Иркут» рассчитывает получить одобрение авиационных властей на использование в конструкции крыла МС-21 полностью отечественных композиционных материалов, что позволит поставить первые три серийных лайнера для авиакомпании «Россия» уже в этом году. «В 2023 году планируется завершить сертификацию варианта самолета с российским двигателем ПД-14. Останется провести работы по импортозамещению ряда менее значимых комплектующих и систем», — говорит Пантелеев из «АвиаПорта».

Минтранс не смог предоставить оперативный комментарий. В Межрегиональной общественной организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов от комментариев отказались.