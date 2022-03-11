Чечня первой в России отменила масочный режим

В Чечне сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса. В том числе в республике отменяется масочный режим, заявил глава региона Рамзан Кадыров. Его слова публикует заместитель председателя правительства республики Эльхан Сулейманов в Instagram.

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Чечня стала первым в России регионом, в котором отменили масочный режим. До этого из-за улучшения эпидемилогической обстановки в части субъектов снимали большинство ограничений. В их числе Свердловская область, Карачаево-Черкесия, Коми и другие регионы.

«Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19», — приводит Сулейманов слова Кадырова.

Глава республики назвал ситуацию с коронавирусом в Чечне благополучной и заявил, что заболеваемость стремится к нулю. Кадыров поблагодарил региональный оперштаб и Минздрав за борьбу с COVID-19.