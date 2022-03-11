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1 час назад

Чечня первой в России отменила масочный режим

Lenta.ruLenta.ruиещё 7

В Чечне сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса. В том числе в республике отменяется масочный режим, заявил глава региона Рамзан Кадыров. Его слова публикует заместитель председателя правительства республики Эльхан Сулейманов в Instagram.

Чечня первой в России отменила масочный режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чечня стала первым в России регионом, в котором отменили масочный режим. До этого из-за улучшения эпидемилогической обстановки в части субъектов снимали большинство ограничений. В их числе Свердловская область, Карачаево-Черкесия, Коми и другие регионы.

«Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19», — приводит Сулейманов слова Кадырова.

Глава республики назвал ситуацию с коронавирусом в Чечне благополучной и заявил, что заболеваемость стремится к нулю. Кадыров поблагодарил региональный оперштаб и Минздрав за борьбу с COVID-19.

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим 27 октября 2020 года. Тогда ношение средств индивидуальной защиты стало обязательным в общественном транспорте, такси, в лифтах, на парковках и в местах массового пребывания людей.

Общество,Эльхан Сулейманов,Рамзан Кадыров,Роспотребнадзор,
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