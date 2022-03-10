Названы самые известные стародачные поселки Подмосковья

В Подмосковье насчитывается множество мест, представляющих собой живые музеи дачной культуры первой половины XX века. Посещение стародачных поселков бесплатно и общедоступно, что делает их привлекательными местами для прогулок и познавательного отдыха на природе.

Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова © РИАМО, Пелагия Тихонова

Комитет по туризму Московской области составил топ-5 мест стародачных мест региона, подходящих для прогулок в любое время года.

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Деревня Дунино в Одинцовском округе

Деревня Дунино известна благодаря краеведу и писателю Михаилу Пришвину. Здесь он приобрел дом на берегу Москвы-реки с липовой и еловой аллеями и яблоневым садом. Сегодня в Дунино открыт музей писателя с уникальными деталями из его жизни. В музее хранятся ружье, охотничья сумка, фотоаппарат, компас, бинокль и карманные часы Пришвина.

Поселок Кратово в Раменском округе

Поселок Кратово начал строиться как город-сад в конце XIX века. Своим появлением он обязан Московско-Казанской железной дороге. Дома здесь возводились полностью готовыми для проживания – с канализацией и водопроводными системами, вокруг зданий высаживались деревья. Первые дачи начали строиться здесь в 30-е годы прошлого века.

Кроме того, в поселке имеется Московская детская железная дорога. В разные годы здесь жили, отдыхали и работали Сергей Эйзенштейн, Сергей Прокофьев, Булат Окуджава, Михаил Зощенко.

Поселок Малаховка в Люберцах

Первые дома для летнего отдыха и проживания в Малаховке начали появляться еще в 1885 году. В те времена в поселке уже имелись телефонная связь и электростанции. В начале XX века в поселке появился Летний театр. На его сцене выступали Фаина Раневская и Алиса Коонен. На постановки театра приезжала публика из Москвы. В разные годы здесь проживали Василий Суриков, Федор Шаляпин, Марк Шагал и Иван Бунин. Главным центром притяжения поселка является живописное озеро.

Поселок Николина Гора в Одинцовском округе

Кооператив работников науки и искусства Николина Гора был построен в 20-е годы ХХ века. Он находится в бору на высоком холме с видом на Москву-реку. В разные годы здесь проживали Отто Шмидт, Петр Капица, Сергей Прокофьев и Сергей Михалков. Жителям поселка удалось сохранить аутентичную атмосферу, сформировавшуюся в 1930-х годах.

Поселок Клязьма в округе Пушкинский