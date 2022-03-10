Шнуров решил покинуть пост генерального продюсера RTVI

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров 10 марта объявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом.
«Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — сказал Шнуров.
«Команда RTVI благодарна Сергею Шнурову за вклад, внесенный в развитие канала. Однако в текущей ситуации мы поддерживаем его решение о временном самоотстранении с позиции генерального продюсера RTVI. Учитывая культурные, религиозные, политические особенности взглядов нашей международной аудитории, мы понимаем, что конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен. Желаем Сергею успехов в его начинаниях», — заявила CEO RTVI Ольга Пивень.