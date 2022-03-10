Шнуров решил покинуть пост генерального продюсера RTVI

«Команда RTVI благодарна Сергею Шнурову за вклад, внесенный в развитие канала. Однако в текущей ситуации мы поддерживаем его решение о временном самоотстранении с позиции генерального продюсера RTVI. Учитывая культурные, религиозные, политические особенности взглядов нашей международной аудитории, мы понимаем, что конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен. Желаем Сергею успехов в его начинаниях», — заявила CEO RTVI Ольга Пивень.