Раскрыт главный секрет питания долгожителей

Долгожители из так называемых "голубых зон" мира употребляют гораздо меньше мяса и рыбы, чем люди из других регионов Земли. В рационе жителей "голубых зон" преобладает растительная пища, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на исследование, опубликованное в American Journal of Lifestyle Medicine.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Артем Геодакян/ТАСС

"Голубые зоны" — пять небольших регионов, где люди живут значительно дольше среднестатистического срока. К ним относятся остров Икария в Греции, Окинавские острова в Японии, часть итальянского острова Сардиния, община Церкви адвентистов седьмого дня в городе Лома-Линда (Калифорния, США) и полуостров Никоя в Республике Коста-Рика.