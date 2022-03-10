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29 минут назад

Раскрыт главный секрет питания долгожителей

Мария Иванова

Долгожители из так называемых "голубых зон" мира употребляют гораздо меньше мяса и рыбы, чем люди из других регионов Земли. В рационе жителей "голубых зон" преобладает растительная пища, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на исследование, опубликованное в American Journal of Lifestyle Medicine.

Раскрыт главный секрет питания долгожителей
Фото: Артем Геодакян/ТАССАртем Геодакян/ТАСС

"Голубые зоны" — пять небольших регионов, где люди живут значительно дольше среднестатистического срока. К ним относятся остров Икария в Греции, Окинавские острова в Японии, часть итальянского острова Сардиния, община Церкви адвентистов седьмого дня в городе Лома-Линда (Калифорния, США) и полуостров Никоя в Республике Коста-Рика.

Участники исследования изучили рацион жителей этих мест и выяснили, что главным компонентом их диеты является растительная пища, а именно продукты из цельного зерна, бобовые, овощи и фрукты. Согласно выводам экспертов, такие продукты действительно способствуют значительному улучшению состояния здоровья. Причем в "голубых зонах" они составляют 95% рациона. При этом порции мяса, которые употребляют жители этих регионов, намного меньше тех объемов, к которым привыкли россияне.

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