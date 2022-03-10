В Минздраве исключили перебои с поставками импортного инсулина

Все пациенты, нуждающиеся в инсулине, смогут получать препараты бесплатно по рецепту врача, лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом первого типа не вызывает тревоги, сообщили в Минздраве.

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В министерстве обратили внимание, что основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок. К тому же в России создан годовой запас наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как Новорапид, Фиасп, Хумалог, на российских складах производителей и дистрибуторов, в аптечных сетях.