В Минздраве исключили перебои с поставками импортного инсулина

Все пациенты, нуждающиеся в инсулине, смогут получать препараты бесплатно по рецепту врача, лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом первого типа не вызывает тревоги, сообщили в Минздраве.
В министерстве обратили внимание, что основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок. К тому же в России создан годовой запас наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как Новорапид, Фиасп, Хумалог, на российских складах производителей и дистрибуторов, в аптечных сетях.
Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану, подтвердили в пресс-службе ведомства. Сейчас в стране зарегистрировано 17 препаратов отечественного инсулина и его аналогов, 13 из них - жизненно необходимы.