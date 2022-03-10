Пока вы спали: новые игроки на российском рынке и снижение цен на бензин

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Фото: ТАСС ТАСС

Турция и Китай займут российский рынок

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Турецкие и китайские товары могут заменить продукцию компаний из США и Европы, которые уходят с российского рынка или приостанавливают торговлю из-за украинского кризиса. Турция способна увеличить поставки не только продукции легкой и обрабатывающей промышленности, но и бытовой техники и даже оборудования для горной добычи, пишет «Независимая газета».

Эксперты прогнозируют, что в этом году товарооборот с Турцией существенно возрастет. Однако под давлением Запада страна может присоединиться к санкциям, так как президент Эрдоган «в случае смены политической конъюнктуры всегда может повернуть штурвал как в одну, так и в другую сторону».

Санкции позволяют резко снизить цены на топливо в России

Военная операция на Украине и международная кампания бойкота российской нефти спровоцировали подъем мировых цен до рекордных уровней. Однако продолжение бойкота нефти марки Urals может привести к ее продажам на 30% дешевле эталонного сорта Brent, сообщает «Независимая газета».

Таким образом, могут быть созданы предпосылки для насыщения топливом российского рынка, что позволило бы снизить цены на бензин внутри страны и помочь производителям. Однако аналитики отмечают, что такой сценарий маловероятен, так как рынки внутри РФ и вне страны почти не связаны, а рост внутренних цен на топливо ограничен через механизм демпфера.

Ценам на недвижимость в России предсказали падение

Участники рынка недвижимости и эксперты прогнозируют уход покупателей, сокращение числа сделок и снижение цен на некоторые квартиры до 25-30%. Об этом пишут «Известия».

По словам экспертов, спрос со стороны покупателей сдерживают рекордно высокие ставки по ипотеке, пауза в одобрении кредитов со стороны банков, геополитическая ситуация и снижение покупательской способности. При этом аналитики советуют россиянам не спешить с покупкой жилья, чтобы не ошибиться с ценой и локацией.

В McDonald's оценили потери от приостановки работы в России

Временная приостановка работы российских ресторанов McDonald's обернется для компании потерями в 50 млн долларов в месяц. Об этом со ссылкой на финансового директора Кевина Озана сообщает Reuters.

«Это очень сложная и трудная ситуация для такой глобальной компании, как мы», – отметил он.

Чем обернется уход иностранных компаний с российского рынка?

Иностранным компаниям, объявившим об уходе с российского рынка, предстоит решить дальнейшую судьбу своих заводов на территории России и работающих на предприятиях людей. Первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов назвал три варианта развития событий, в том числе и «фактически умышленное банкротство», пишут «Известия».