Толпа покупательниц в закрывающимся «Victoria's Secret» попала на видео

Сообщается, что популярный во всем мире магазин вскоре закрывает свои двери для покупательниц из России с 10 марта. Работа онлайн-магазинов прекратилась 9 марта с 15:30 по московскому времени, розничные магазины закрылись в 22:00. Стоит отметить, что все заказы, оформленные до 9 марта 2022 года на сайте Victoria's Secret, должны были быть доставлены, сообщили в пресс-службе компании. Покупателей пообещали уведомить, когда магазины снова начнут работать.