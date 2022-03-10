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24 минуты назад

Ростуризм поделился рекомендациями для желающих вернуться в Россию туристов

Елена Прошина

В Ростуризме дали советы туристам, которые застряли за границей в связи с введенными против России санкциями и хотят вернуться домой. Об этом сообщает портал «Известия».

Даны рекомендации желающим вернуться в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в Россию можно вернуться прямыми рейсами через Алжир, Азербайджан, Белоруссию, Армению, Казахстан, Египет, Марокко, Катар, Сербия, ОАЭ, Узбекистан и Турцию. Также полностью открыты Африка, Латинская Америка и Азия.

Кроме того, вернуться из Европы в Россию можно с помощью автобусного и железнодорожного транспорта.

Ростуризм посоветовал туристам за границей следовать специальной памятке. В ней говорится, что если гражданин находится за границей и должен лететь домой через закрытые аэропорты, то при наличии путевки ему следует обратиться в туристическое агентство. Именно оно ответственно за реализацию возвращения туриста. Если же он прибыл без путевки, ему нужно связаться с представителями авиакомпании, а в случае возникновении вопросов — с консульством РФ в стране пребывания.

Ростуризм советует гражданам в обоих случаях зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник». Оно предназначено для сбора данных граждан РФ и формирования списков на вывозные рейсы.

Общество,Ростуризм,
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