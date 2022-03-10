Эрмитаж потребовал у итальянских музеев вернуть 25 картин

Государственный Эрмитаж попросил два итальянских музея вернуть 25 картин, переданных ранее для их выставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей итальянских музейных площадок.
Произведения искусства нужно вернуть уже до конца марта 2022 года. Так, в миланском Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работу Тициана «Портрет молодой женщины» и Джованни Кариани «Искушение (Старик и молодая женщина)» — они в течение двух недель экспонируются в рамках выставки «Тициан и образ женщины венецианского XVI века».
В Gallerie D'Italia (Милан) в посвященной европейскому Гран-туру выставке участвуют 23 картины, принадлежащие Эрмитажу. Всего в ней представлено около 130 полотен.
«Наша выставка закрывается 27 марта, вернуть картины мы должны за неделю до этого», — уточнила представительниц Gallerie D«Italia.
Министр культуры Италии Дарио Франческини указал на то, что организацией выставок занимались мэрия Милана и частная площадка Gallerie.
«Но мне кажется ясным, что когда владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены», — заключил Франческини.
Ранее сообщалось, что экспонаты коллекции братьев Морозовых вернутся из Парижа в Россию.