Эрмитаж потребовал у итальянских музеев вернуть 25 картин

Государственный Эрмитаж попросил два итальянских музея вернуть 25 картин, переданных ранее для их выставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей итальянских музейных площадок.

Фото: СС BY-SA 4.0/Commonists/Portrait of a young woman СС BY-SA 4.0/Commonists/Portrait of a young woman

Произведения искусства нужно вернуть уже до конца марта 2022 года. Так, в миланском Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работу Тициана «Портрет молодой женщины» и Джованни Кариани «Искушение (Старик и молодая женщина)» — они в течение двух недель экспонируются в рамках выставки «Тициан и образ женщины венецианского XVI века».

В Gallerie D'Italia (Милан) в посвященной европейскому Гран-туру выставке участвуют 23 картины, принадлежащие Эрмитажу. Всего в ней представлено около 130 полотен.

«Наша выставка закрывается 27 марта, вернуть картины мы должны за неделю до этого», — уточнила представительниц Gallerie D«Italia.

Министр культуры Италии Дарио Франческини указал на то, что организацией выставок занимались мэрия Милана и частная площадка Gallerie.

«Но мне кажется ясным, что когда владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены», — заключил Франческини.

Ранее сообщалось, что экспонаты коллекции братьев Морозовых вернутся из Парижа в Россию.