Продажи туров за рубеж практически остановились

Продажи туристических путевок за рубеж практически остановились, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на крупную федеральную сеть турагентств «1001 тур».
Продажи туров по всем направлениям на прошлой неделе сократились на 70% по сравнению с последней неделей февраля, когда спрос на путевки также обвалился на 70%. Основное падение приходится на зарубежные направления.
24% от всех проданных туров составляет Россия. В основном это недлительные поездки в южном направлении, преимущественно в Сочи. Средняя цена такого тура по России составила 37 тысяч рублей с перелетом.
На втором месте по объемам продаж – туры в Египет (22%), на третьем месте Турция (16%), на четвертом месте ОАЭ. Продажи по другим зарубежным направлениям в целом эпизодические, отмечает оператор.
Средняя стоимость поездки в Турцию на прошлой неделе составляла 108 тысяч рублей, в Египет – 100 тысяч рублей.
Эксперты рынка прогнозируют дальнейшее снижение спроса на поездки за рубеж и увеличение доли России «в том объеме продаж, что останется».