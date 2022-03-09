Продажи туров за рубеж практически остановились

Продажи туристических путевок за рубеж практически остановились, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на крупную федеральную сеть турагентств «1001 тур».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Продажи туров по всем направлениям на прошлой неделе сократились на 70% по сравнению с последней неделей февраля, когда спрос на путевки также обвалился на 70%. Основное падение приходится на зарубежные направления.

24% от всех проданных туров составляет Россия. В основном это недлительные поездки в южном направлении, преимущественно в Сочи. Средняя цена такого тура по России составила 37 тысяч рублей с перелетом.

На втором месте по объемам продаж – туры в Египет (22%), на третьем месте Турция (16%), на четвертом месте ОАЭ. Продажи по другим зарубежным направлениям в целом эпизодические, отмечает оператор.

Средняя стоимость поездки в Турцию на прошлой неделе составляла 108 тысяч рублей, в Египет – 100 тысяч рублей.