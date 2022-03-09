В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
33 минуты назад

Продажи туров за рубеж практически остановились

Вероника Полынина

Продажи туристических путевок за рубеж практически остановились, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на крупную федеральную сеть турагентств «1001 тур».

Продажи туров за рубеж практически остановились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продажи туров по всем направлениям на прошлой неделе сократились на 70% по сравнению с последней неделей февраля, когда спрос на путевки также обвалился на 70%. Основное падение приходится на зарубежные направления.

24% от всех проданных туров составляет Россия. В основном это недлительные поездки в южном направлении, преимущественно в Сочи. Средняя цена такого тура по России составила 37 тысяч рублей с перелетом.

На втором месте по объемам продаж – туры в Египет (22%), на третьем месте Турция (16%), на четвертом месте ОАЭ. Продажи по другим зарубежным направлениям в целом эпизодические, отмечает оператор.

В России резко снизился спрос на путевки

Средняя стоимость поездки в Турцию на прошлой неделе составляла 108 тысяч рублей, в Египет – 100 тысяч рублей.

Эксперты рынка прогнозируют дальнейшее снижение спроса на поездки за рубеж и увеличение доли России «в том объеме продаж, что останется».

Общество,Ассоциация туроператоров России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители