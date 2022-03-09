Как сэкономить на метро

В условиях санкций и роста цен россияне ищут способы сэкономить на ежедневных тратах. В "Тинькофф Журнале" опубликованы советы, как меньше платить за поездки в Московском метрополитене.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Время ранних

Видео дня

Как пишет автор материала, назвавшийся "Аноним, кассир в метро", можно сэкономить, если воспользоваться акцией "Время ранних". Она действует в 2022 году. Если войти в столичную подземку в будний день с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15, то вы получите скидку в 50%. При бесконтактной оплате со счета спишется 26 рублей вместо 51 рубля, а с карты «Тройка» — 23 рубля вместо 46-ти. Правда, акция проводится только на двух линиях — Таганско-Краснопресненской и Некрасовской.

О других подобных акциях можно узнавать на сайте метрополитена или платежных систем.

Как экономить с картой "Тройка"

Если у вас есть карта "Тройка", вы можете пользоваться ее "Кошельком" или записать на нее абонемент.

"Кошелек" — это когда пассажир пополняет карту на сумму до трех тысяч рублей и ездит по ней, пока не закончатся деньги. Такой способ оплаты удобен для тех, кто пользуется подземкой не каждый день или переходит с одного вида транспорта на другой. При пересадке с метро на наземный транспорт за вторую поездку с вашей карты спишут уже меньше денег.

Абонементы могут быть на 60 поездок (действуют 45 дней) и безлимитные: на 30, 90 или 365 дней. Они выгодны тем, кто пользуется общественным транспортом ежедневно.

У карты "Тройка" есть также программа лояльности "Город". Чтобы воспользоваться ею, нужно установить одноименное приложение. Каждый раз, когда пассажир будет пополнять карту на сумму от 250 рублей, 3% будет возвращаться бонусами в приложение. Этими деньгами можно будет пополнить "Кошелек".

"Единый" билет, как правило, невыгоден

Тариф на одну и две поездки по "Единому" билету действует пять дней. Этот тариф, популярный среди туристов, самый невыгодный, утверждает автор материала. В нынешнем году одна поездка по нему стоит 61 рубль, а две — 122 рубля. При этом по "Кошельку" разовая поездка будет стоить 46 рублей, а по бесконтактной оплате — 51 рубль.

Суточный тариф по "Единому" билету бывает на одни и на трое суток. По билету можно ездить сколько угодно раз, но необходимо соблюдать интервал между поездками — не менее 20 минут. Этот билет удобен для тех, кто приехал в Москву на пару дней, совершает от шести поездок за сутки и не пересаживается с одного вида транспорта на другой. Тогда поездки будут стоить дешевле 45 рублей.

Льготы

Льготами в Московском метрополитене могут воспользоваться только резиденты столичного региона. Студентам и пенсионерам из других регионов они недоступны.

Дети до семи лет ездят в подземке бесплатно.

Льготную карту школьника, студента или аспиранта нужно оформлять по месту учебы, а в кассах метро ее надо пополнять. Безлимит на месяц по такой карте стоит 435 рублей, на три — 1245 рублей. Такой тариф распространяется на метро, монорельс, МЦК и МЦД.

Социальная карта положена льготникам Москвы и Московской области: пенсионерам, членам многодетных семей, почетным донорам, людям с инвалидностью и др. Проезд по такой карте бесплатный. Для ее получения нужно обращаться в соцзащиту или МФЦ.