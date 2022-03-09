Москвичи выставили на продажу акулу из ИКЕИ за миллионы рублей

Москвичи оценили знаменитую плюшевую акулу из ИКЕА в миллионы рублей. На сервисе объявлений «Авито» ценовой разброс на игрушку очень широкий — некоторые продавцы готовы расстаться с ней за 1 или 2 тысячи рублей, тогда как ряд продавцов выставляют ее за 2 млрд рублей.

Фото: Instagram Instagram

Бум объявлений произошел после того, как популярная европейская торговая сеть объявила о приостановке продаж в России. На территории столицы ряд пользователей указали в своих объявления стоимость, примерно соответствующую цене акулы. Другие же пытаются продать ее за 50, 100, 666 тысяч, 1 млн или 15 млн рублей. Несколько продавцов попросили за культовую игрушку 2 млрд рублей.