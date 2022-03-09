Исследование Rambler&Co: Большинство россиян уверены, что могут отличить фейк от правдивой новости

Интернет-пользователи назвали главные признаки ложного инфоповода

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Во время громких событий и чрезвычайных происшествий информационный фон наполняется недостоверными новостями, и отличить их от правды становится сложно. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у интернет-пользователей, где они читают новости, смогут ли распознать фейк и по каким маркерам.

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Главным источником новостей 43% опрошенных россиян назвали онлайн-СМИ. Четверть получают информацию по телевидению и радио, 16% читают каналы в мессенджерах, 14% – группы в социальных сетях. Только 2% остались верны традиционным печатным изданиям.

Чуть больше трети респондентов (34%) не ограничивают свою выборку информационных источников и читают всё, что находят по своему запросу. 32% более избирательны и сократили своё инфополе до трёх-четырёх СМИ. 21% постоянно мониторят один-два источника, 13% – пять-шесть.

Большинство россиян (62%) считают, что умеют отличать правдивые новости от фейков – для этого они ищут подтверждения в официальных источниках. Четверть пользователей заявляют, что у них чутьё на ложь, 8% не проверяют новостную информацию, 5% советуются со своими знакомыми экспертами.

По мнению респондентов, главные признаки достоверной новости – это объективность и непредвзятость (59%), ссылки на источники информации (18%), профессиональный и лаконичный язык (10%). Для 7% также важно наличие фотографий и видео с подтверждениями, для 6% – отсутствие эмоциональной окраски.

Главным признаком фейка почти половина россиян (49%) называет раскрытие только одной точки зрения. Для 26% важный маркер недостоверной новости – излишняя эмоциональность, для 19% – ссылки на неофициальные источники. По 3% смотрят на количество публикаций по теме и использование просторечной лексики.

К примеру, сейчас в разы участились случаи дезинформации о работе банковской сферы. Это играет на руку мошенникам: в состоянии паники люди склонны совершать необдуманные финансовые поступки, их легче обмануть и выманить у них деньги. Нагнетание также может привести к дестабилизации экономической ситуации в стране. Именно поэтому сейчас как никогда важно любую поступающую информацию осмысливать трезво и взвешенно, включая критическое мышление.

Для проверки любой новости на достоверность есть пять простых правил.

1. Обращайте внимание на заголовок: чем он более сенсационный и бросающийся в глаза, тем больше вероятность, что перед вами фейк.

2. Проверяйте источник информации: например, легитимные источники в банковской сфере — официальный сайт Банка России, официальные сайты банков.

3. Не доверяйте видео или фотографиям: они тоже могут быть фейком, созданным за несколько минут с помощью Photoshop.

4. Оценивайте сообщение с точки зрения грамотности: опечатки, орфографические и пунктуационные ошибки с большой долей вероятности говорят о том, что это лживая информация, которую торопились распространить, поэтому на правила русского языка не обращали внимания.

5. Смотрите на тональность сообщения: задача фейка — вызвать максимально сильные и негативные эмоции и отключить рациональное мышление.

В условиях чрезвычайных происшествий в мире большинство (47%) проверяют новости несколько раз в день. Чуть больше четверти (26%) мониторят события постоянно, так как боятся пропустить что-то важное. 12% следят только за уведомлениями приложений СМИ и читают материалы, если их заинтересовал заголовок. 8% ограничивают себя утренним и вечерним просмотром новостей, 7% стараются в течение дня не следить за информационным потоком и занимаются своими повседневными делами.