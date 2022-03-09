Названы самые популярные среди россиян книги в феврале

"Очевидно, что в сложившейся непростой ситуации россияне ищут опору в литературе, которая оказывает психологическую помощь, рассказывает, как справиться с переживаниями и позаботиться о себе. Наибольшей популярностью по количеству проданных экземпляров в "ЛитРес" в феврале 2022 года пользовались следующие книги: "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко, "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Сэмюэля Клейсона (аудиокнига), "Злые игры" Андрея Васильева, "Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень" Татьяны Мужицкой (аудиокнига), "Подсознание может все!" Джона Кехо (аудиокнига), "Тревожные люди" Фредрика Бакмана, "Судьба по книге перемен" Татьяны Устиновой, "Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило" Татьяны Мужицкой (аудиокнига), "Три дня Индиго" Сергея Лукьяненко, "Выбор. О свободе и внутренней силе человека" Эдит Евы Эгер", - говорится в аналитике компании.