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1 час назад

Названы самые популярные среди россиян книги в феврале

ТАССТАССиещё 1

Книги по психологии и самопознанию пользовались наибольшей популярностью у россиян в феврале. Об этом свидетельствует аналитика книжных продаж на Wildberries и "ЛитРес".

Названы самые популярные среди россиян книги в феврале
Фото: ТАССТАСС

"Наибольшей популярностью у российских читателей в феврале 2022 года пользовались книги по психологии. Интерес к ним впервые опередил спрос на различную детскую художественную и развивающую литературу. В топ-10 наиболее востребованных у россиян изданий вошли: "Искусство любить" Эриха Фромма, "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко, "Радикальное прощение" Колина Типпинга, "Хочу и буду" Михаила Лабковского, "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Клейсона, "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, "Что ты чувствуешь? Энциклопедия для малышей в сказках" Елены Ульевой, "Тонкое искусство пофигизма: парадоксальный способ жить счастливо" Марка Мэнсона, "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской, "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте", - говорится в исследовании маркетплейса.

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Также маркетплейс отмечает существенный рост интереса россиян к эзотерике и гаданиям. Например, спрос на карты таро и руководства по их использованию вырос на 563% по отношению к февралю 2021 года.

"ЛитРес" в феврале выделяет интерес к нон-фикшн-книгам об эмоциональной поддержке.

"Очевидно, что в сложившейся непростой ситуации россияне ищут опору в литературе, которая оказывает психологическую помощь, рассказывает, как справиться с переживаниями и позаботиться о себе. Наибольшей популярностью по количеству проданных экземпляров в "ЛитРес" в феврале 2022 года пользовались следующие книги: "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко, "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Сэмюэля Клейсона (аудиокнига), "Злые игры" Андрея Васильева, "Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень" Татьяны Мужицкой (аудиокнига), "Подсознание может все!" Джона Кехо (аудиокнига), "Тревожные люди" Фредрика Бакмана, "Судьба по книге перемен" Татьяны Устиновой, "Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило" Татьяны Мужицкой (аудиокнига), "Три дня Индиго" Сергея Лукьяненко, "Выбор. О свободе и внутренней силе человека" Эдит Евы Эгер", - говорится в аналитике компании.

Кроме того, россияне стали активно приобретать книги онлайн: в феврале 2022 года их продажи выросли на 81% год к году.

Общество,Людмила Петрановская,Шарлотта Бронте,Джейн Эйр,Андрей Васильев,Сергей Лукьяненко,Татьяна Устинова,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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