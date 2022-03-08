Женщины предпочли цветы в подарок к 8 марта

Наиболее приятный и желаемый подарок для большинства женщин — традиционные цветы. Такой ответ дали 36 процентов опрошенных женщин, принявших участие в исследовании компании Vox Populi, которая сформировала рейтинг самых ожидаемых подарков к празднику 8 марта среди россиянок.

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Обрадует также денежный подарок или сертификат (28 процентов опрошенных). Каждая пятая женщина (21 процент) оценит в качестве подарка на 8 марта билеты на концерт или в театр, романтический ужин в ресторане. Ювелирные украшения смогут порадовать 21 процент опрошенных женщин.

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Парфюмерию, косметику и бижутерию будут рады получить 16 процентов женщин. Но мужчинам нужно быть осторожными, чтобы правильно угадать вкусы и предпочтения в косметике и парфюмерии. Аутсайдеры рейтинга подарков – игрушки, малополезные сувениры, бытовая техника, спиртные напитки, конфеты, деликатесы.

«Когда-то этот праздник появился как символ достижения равных прав женщин и мужчин в обществе. Сейчас же в глазах населения он больше является праздником всех женщин в целом и событием, когда можно выразить признательность своей супруге, матери или коллеге. Это укрепляет горизонтальные социальные связи в нашем обществе, — рассказал директор по управлению данными компании Vox Populi, социолог Дмитрий Котов. — Международный женский день является вторым крупнейшим праздником в нашей стране. К этому дню покупается огромное количество подарков по самой разной стоимости. При этом, благодаря развитию индустрии впечатлений, все чаще в роли подарков выступают новые впечатления, экстремальный и культурный досуг. Но несмотря на все имеющееся разнообразие подарков, одним из самых частых остаются цветы, и это одна из причин, почему праздник крепко ассоциируется с наступлением весны».

Участниц опроса также спросили, какие подарки они не хотели бы получить. В рейтинге «плохих» подарков уверенное первое место заняли кухонные принадлежности (кастрюли, сковородки, посуда). Нежелательными являются косметика и парфюмерия, также нужно быть осторожнее с бижутерией, ювелирными украшениями — некоторые участницы опроса комментировали, что дарители часто не могу угадать со вкусовыми предпочтениями.

Конфеты и сладкое, на удивление, также порадуют далеко не всех. Скорее вызовут раздражение одежда, белье, обувь. Стоит быть аккуратнее с цветами — на всякий случай не помешает уточнить, как женщина относится к срезанным цветам. Не порадуют «наборы для душа», «сертификаты в хозяйственные магазины», алкоголь.

«Любая девушка прежде всего хочет любоваться своим отражением в зеркале. Поэтому достаточно распространенным подарком на 8 марта является косметика, но выбирать ее нужно осторожно, чтобы угадать предпочтения женщины. Поэтому сейчас очень популярны бьюти-боксы. Это наборы, где собраны различные средства ухода за собой. Кремы, сыворотки, уход за телом и волосами, средства для макияжа — все это порадует девушку. Это и подарок, и сюрприз. Очень популярный подарок — это сертификат на спа-уход за лицом или телом. К примеру, сертификат на Янтарный массаж в янтарной комнате будет приятным и полезным подарком», — считает главный врач спа-клиники «Коперник» Ольга Манихина.

Большинство мужчин в первую очередь планируют подарить букеты цветов (48 процентов). Мужчины вероятно несколько переоценивают то, насколько этот подарок хотели бы получить женщины (36 процентов). На втором месте — денежный подарок или сертификат (17 процентов), однако наблюдается обратная тенденция — мужчины недооценивают значимость этого подарка. На третьем месте рейтинга подарков у мужчин находится «парфюмерия, косметика и бижутерия» (12 процентов). Существенная часть мужчин планирует подарить спиртные напитки/конфеты (7 процентов), билеты на концерт, в театр, романтический ужин (7 процентов). Аутсайдеры в рейтинге подарков на 8 марта по версии мужчин — смартфоны, бытовая техника, туристические путевки. Среди ответов мужчин обращает на себя внимание достаточно большая доля (23 процента) тех, кто ничего не хочет и не планирует дарить.

Среди единичных вариантов ответов в категории другое стоит отметить: «живые кустики роз, чай и кофе», «отдых за городом», «хороший набор косметики и обязательно цветы», «поздравление в стихах», «хороший пылесос», «чуть дороже, чем мне подарили на 23-е февраля».

Мужчины планируют подарить больше подарков, чем от них ожидают женщины: не будут делать этого лишь 3 процента мужчин. Около половины мужчин планируют подарить 1-2 подарка (47 процентов). Еще 34 процента — о готовности подарить 3-5 подарков. Каждый 10 мужчина (10 процентов) планирует подарить от 6 и более подарков на 8 марта.

Среди женщин, 41 процент ожидают получить на 8 марта 1-2 подарка, еще 23 процента ожидают получить от 3 до 5 подарков. 22 процента женщин настроены пессимистично и не ожидают получить какой-либо подарок на 8 марта.

Порадовать себя и сделать самой себе подарок на 8 марта готовы 54 процента женщин. Стоимость большинства подарков для себя не будет превышать 5 тысяч рублей. Средняя стоимость подарка для самой себя около 4 тысяч рублей.

Сделать подарок коллегам, друзьям и знакомым готовы 69 процентов женщин. Стоимость большинства подарков для коллег не будет превышать 3 тысячи рублей, а средняя стоимость подарка для коллег — 2700 рублей.

Стоимость большинства подарков от мужчин ограничится стоимостью до 6 тысяч рублей, при этом средняя стоимость подарков составит 5800 рублей.