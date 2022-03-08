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1 час назад

Подарки к 8 марта в России стали более тяжелыми

Lenta.ruLenta.ru

В 2022 году средний вес посылки в период с 15 февраля по 8 марта вырос на 14 процентов, а одно крупногабаритное отправление из интернет-магазинов и маркетплейсов в России потяжелело на 68 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование логистических компаний ПЭК, Pony Express и DPD.

Подарки к 8 марта в России стали более тяжелыми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Объем грузоперевозок в преддверии гендерных праздников также увеличился на 34 процента. Накануне 23 февраля масса одного заказа крупногабаритного товара из интернет-магазинов и маркетплейсов составила в среднем 31 кг — на 64 процента больше, чем в прошлом году. Самыми популярными подарками к 8 марта стали ювелирные изделия, парфюмерия, косметика, электроника и бытовая техника. Логистические компании советуют оформлять заказ за 3-4 дня, если товар в России, и за 20-30 дней, если это зарубежная посылка, например, из Китая.

Ранее аналитики провели опрос среди россиян и выяснили их отношение к Международному женскому дню, а также проблеме гендерного равноправия в стране. В эксперименте приняли участие более две тысячи россиян в возрасте от 12 лет. Выяснилось, что 57 процентов мужчин и женщин рассматривают 8 марта как Международный женский день, а 30 процентов — считают его днем весны.

Общество,Pony Express,
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