Подарки к 8 марта в России стали более тяжелыми

В 2022 году средний вес посылки в период с 15 февраля по 8 марта вырос на 14 процентов, а одно крупногабаритное отправление из интернет-магазинов и маркетплейсов в России потяжелело на 68 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование логистических компаний ПЭК, Pony Express и DPD.

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Объем грузоперевозок в преддверии гендерных праздников также увеличился на 34 процента. Накануне 23 февраля масса одного заказа крупногабаритного товара из интернет-магазинов и маркетплейсов составила в среднем 31 кг — на 64 процента больше, чем в прошлом году. Самыми популярными подарками к 8 марта стали ювелирные изделия, парфюмерия, косметика, электроника и бытовая техника. Логистические компании советуют оформлять заказ за 3-4 дня, если товар в России, и за 20-30 дней, если это зарубежная посылка, например, из Китая.