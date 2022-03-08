Составлен антирейтинг подарков на 8 Марта

Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили кастрюли и сковородки — этот презент расстроил бы 25% жительниц России. К такому выводу пришли аналитики компании Vox populi. В список подарков, которые вызывают у женщин раздражение, также вошли нижнее белье, наборы для душа, алкоголь и сертификаты в хозяйственные магазины.

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«В рейтинге „плохих“ подарков уверенное первое место заняли кухонные принадлежности (кастрюли, сковородки, посуда). Скорее вызовут раздражение одежда, белье, обувь. Не порадуют „наборы для душа“, „сертификаты в хозяйственные магазины“, алкоголь», — сообщается на официальном сайте Vox populi.

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В перечень нежелательных подарков также вошли косметика, парфюмерия и ювелирные украшения. Мужчинам нужно быть осторожными, чтобы правильно угадать вкусы и предпочтения женщины. Также далеко не всех порадуют конфеты и сладкое.

Цветы будут самым приятным подарком на 8 Марта — такой ответ дали 36% респонденток. 28% участниц исследования обрадуются сертификату или денежному подарку, а каждая пятая — романтическому ужину, походу на концерт, в кино или театр.

При этом аналитики Vox populi считают, что мужчины переоценивают привлекательность цветов в качестве подарка. Преподнести своей избраннице букет планируют 48% респондентов. А вот значимость денежного подарка или сертификата мужчины, напротив, недооценивают — такой вариант выбрали всего 17% опрошенных. Третье место занимают парфюмерия, косметика и бижутерия — их планируют подарить 12% опрошенных мужчин.

При этом примерно четверть участников исследования не собираются делать на 8 Марта никаких презентов. А среди женщин более половины готовы сами себе сделать подарок. Среднюю стоимость подарков мужчины оценили в 5 800 рублей. Женщины планируют потратить на себя в среднем по 4 000 рублей.