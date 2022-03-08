Экономист назвала причины «панического шопинга»

В ситуации неопределенности люди склонны делать необдуманные покупки. В интервью радио Sputnik поведенческий экономист рассказала, как избежать неоправданных трат.
Поведенческий экономист, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Ксения Паниди объяснила, что люди пускаются в «панический шопинг», так как следуют за толпой. Также эти действия объясняются страхом возможного дефицита товаров, что повышает их ценность в голове, из-за чего возрастает желание их купить. В результате люди не только потратят деньги на нерациональные покупки, но и пострадают морально.
«Если вы потратитесь на ненужные товары, то у вас останется меньше денег на реально необходимое. Еще будут эмоциональные последствия. У вас может наступить разочарование и сожаление после таких действий», – пояснила эксперт.
Ксения Паниди рекомендует определиться, какие вещи действительно нужны. Если какая-то покупка была запланирована ранее, то ее стоит осуществить. Также имеет смысл потратить деньги на товар, который давно в списке желаемого. Но вкладываться в покупки ради сбережения денег, по ее мнению, не стоит. Экономист советует оценивать каждую покупку, исходя из того, насколько эта вещь нужна.
Напомним, в начале марта крупные торговые сети в России ограничили наценку на продукты. А Минпромторг разрешил торговым сетям вводить ограничения на продажу ряда товаров.