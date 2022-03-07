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46 минут назад

Отстраненную от Паралимпиады сборную ПКР встретили в московском аэропорту. Видео

Александр Кузьмин

Несколько десятков болельщиков торжественно встретили российских параатлетов в воскресенье в аэропорту Шереметьево.

Перед спортсменами выступили помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин и бывший президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. Политики поддержали паралимпийцев, а также назвали решение МОК "дискриминационным".

"Мы, конечно, будем бороться за вашу честь, за ваше право оставаться олимпийцами, паралимпийцами. Мы с глубоким сожалением приняли решение Паралимпийского комитета, оно абсолютно дискриминационно, абсолютно не соответствует гуманитарным ценностям", - заявил Матыцин.

Сборная Паралимпийского комитета России была отстранена от участия в Паралимпиаде по решению Международного олимпийского комитета, который 28 февраля осудил спецоперацию РФ на Донбассе и рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Общество,Видео,Олег Матыцин,Игорь Левитин,Владимир Лукин,Аэропорт Шереметьево,
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