Отстраненную от Паралимпиады сборную ПКР встретили в московском аэропорту. Видео

Перед спортсменами выступили помощник президента РФ Игорь Левитин , министр спорта Олег Матыцин и бывший президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин . Политики поддержали паралимпийцев, а также назвали решение МОК "дискриминационным".

"Мы, конечно, будем бороться за вашу честь, за ваше право оставаться олимпийцами, паралимпийцами. Мы с глубоким сожалением приняли решение Паралимпийского комитета, оно абсолютно дискриминационно, абсолютно не соответствует гуманитарным ценностям", - заявил Матыцин.

Сборная Паралимпийского комитета России была отстранена от участия в Паралимпиаде по решению Международного олимпийского комитета, который 28 февраля осудил спецоперацию РФ на Донбассе и рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.