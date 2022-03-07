Юдашкина не пустят на Неделю моды в Париже

Участие российского модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже отменили. Мэтр никак не выразил свою позицию по поводу специальной операции на Украине, и французские организаторы посчитали такое поведение неприемлемым. Они ожидали, что модельер выступит против военных действий, но этого не случилось. Юдашкин представлял свои коллекции в Париже с 1991 года.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Показ российского модельера должен был проходить 8 марта в онлайн-формате и закрывать Неделю моды в Париже, но организаторы отменили договорённости. Об этом сообщил глава Федерации высокой моды Ральф Толедано.

«Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказывал сомнения по поводу войны на Украине, то никто его бы не убирал из программы», — уточнил он.

Толедано добавил, что в федерации долго изучали позицию Юдашкина и пришли к выводу, что он не поддерживает европейские ценности. Организаторы узнали, что модельер разрабатывал дизайн для российской военной формы, а в 2012 году был доверенным лицом на тот момент кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Участь Ульяны Сергеенко и Yanina Couture пока не известны. Толедано отметил, что решение об этих российских модельерах примет специальный комитет, который собирается каждые полгода. Следующее заседание пройдёт в июне 2022 года.

«Мы не можем бездумно набрасываться на всех подряд. Мы не нападаем на людей, мы не исключаем их, не проверив ситуацию», — подчеркнул глава федерации.

Валентин Юдашкин впервые появился на Неделе моды в Париже в 1991 году и представил коллекцию из 150 нарядов, один из которых позже передали в Лувр.