В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
26 минут назад

Валентина Юдашкина не пустят на Неделю моды в Париже

Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Участие российского модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже отменили. Мэтр никак не выразил свою позицию по поводу специальной операции на Украине, и французские организаторы посчитали такое поведение неприемлемым. Они ожидали, что модельер выступит против военных действий, но этого не случилось. Юдашкин представлял свои коллекции в Париже с 1991 года.

Юдашкина не пустят на Неделю моды в Париже
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Показ российского модельера должен был проходить 8 марта в онлайн-формате и закрывать Неделю моды в Париже, но организаторы отменили договорённости. Об этом сообщил глава Федерации высокой моды Ральф Толедано.

«Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказывал сомнения по поводу войны на Украине, то никто его бы не убирал из программы», — уточнил он.

Толедано добавил, что в федерации долго изучали позицию Юдашкина и пришли к выводу, что он не поддерживает европейские ценности. Организаторы узнали, что модельер разрабатывал дизайн для российской военной формы, а в 2012 году был доверенным лицом на тот момент кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Россияне считают, что Юдашкин давно вышел из мира моды

Участь Ульяны Сергеенко и Yanina Couture пока не известны. Толедано отметил, что решение об этих российских модельерах примет специальный комитет, который собирается каждые полгода. Следующее заседание пройдёт в июне 2022 года.

«Мы не можем бездумно набрасываться на всех подряд. Мы не нападаем на людей, мы не исключаем их, не проверив ситуацию», — подчеркнул глава федерации.

Валентин Юдашкин впервые появился на Неделе моды в Париже в 1991 году и представил коллекцию из 150 нарядов, один из которых позже передали в Лувр.

Ранее «Секрет» писал , что модный дом Firdaws, принадлежащий дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, сообщил о закрытии торговых точек.

Общество,Ульяна Сергеенко,Валентин Юдашкин,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители