Умер актер Александр Куломзин

Умер советский и российский актер, танцор и хореограф Александр Куломзин. Он скончался на 66-м году жизни, сообщает «Российская газета».
Смерть наступила еще в конце февраля.
Куломзин известен по роли скомороха-танцора в фильме Марка Захарова «Формула любви».
«Захаров остановил свой выбор на мне, объяснил задачу и спросил, кого бы я посоветовал взять, я назвал… А дальше начались сумасшедшие съемки в деревне Барыбино. В первый же день разбили камеру. Помните, в начале фильма катятся колеса? Мы их запускали. И одно колесо попало на какой-то камешек, развернулось и прямиком на камеру…» — рассказывал артист.
Александр Куломзин родился 27 ноября 1956 года. Окончил Московское академическое хореографическое училище, был артистом балета Московского государственного театра оперетты.
Сыграл в фильме «Праздник оперетты» (1982), в телеадаптации «Валенсианской вдовы», танцевал в телебенефисах Людмилы Гурченко, Татьяны Шмыги, Ларисы Голубкиной и Татьяны Дорониной.