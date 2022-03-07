В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Умер актер Александр Куломзин

Елена Прошина

Умер советский и российский актер, танцор и хореограф Александр Куломзин. Он скончался на 66-м году жизни, сообщает «Российская газета».

Умер актер Александр Куломзин
Фото: кадр из фильма «Формула любви»кадр из фильма «Формула любви»

Смерть наступила еще в конце февраля.

Куломзин известен по роли скомороха-танцора в фильме Марка Захарова «Формула любви».

«Захаров остановил свой выбор на мне, объяснил задачу и спросил, кого бы я посоветовал взять, я назвал… А дальше начались сумасшедшие съемки в деревне Барыбино. В первый же день разбили камеру. Помните, в начале фильма катятся колеса? Мы их запускали. И одно колесо попало на какой-то камешек, развернулось и прямиком на камеру…» — рассказывал артист.

Александр Куломзин родился 27 ноября 1956 года. Окончил Московское академическое хореографическое училище, был артистом балета Московского государственного театра оперетты.

Сыграл в фильме «Праздник оперетты» (1982), в телеадаптации «Валенсианской вдовы», танцевал в телебенефисах Людмилы Гурченко, Татьяны Шмыги, Ларисы Голубкиной и Татьяны Дорониной.

Общество,Татьяна Шмыга,Лариса Голубкина,Марк Захаров,Людмила Гурченко,Татьяна Доронина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители