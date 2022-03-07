Умер актер Александр Куломзин

«Захаров остановил свой выбор на мне, объяснил задачу и спросил, кого бы я посоветовал взять, я назвал… А дальше начались сумасшедшие съемки в деревне Барыбино. В первый же день разбили камеру. Помните, в начале фильма катятся колеса? Мы их запускали. И одно колесо попало на какой-то камешек, развернулось и прямиком на камеру…» — рассказывал артист.