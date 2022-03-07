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38 минут назад

Аналитики: Китай восполнит недостаток лекарств из Европы в России

Елена Прошина

Заменить европейский импорт сырья для лекарств в случае введения ограничений могут поставки из Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова.

Аналитики: Китай восполнит недостаток лекарств из Европы в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его мнению, российский рынок зависит от поставок из-за рубежа, однако 75% из них приходится на Индию и Китай.

«В целом, если вдруг дойдет до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай. Российский рынок в значительной степени импортозависим, но 75% поставок объема в натуральном выражении приходится на Китай и Индию», — сообщил эксперт.

Отмечается, что крупнейшие европейские импортеры фармсырья — Франция, Голландия, Германия, Словения и Венгрия, однако их поставки в основном предназначены для собственных производств, расположенных в России.

Как считает гендиректор маркетингового агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, Сергей Шуляк, Россия не может самостоятельно заменить импорт. По его словам, российские производства, синтезирующие субстанции, используют много зарубежных ингредиентов. Именно с этими поставками и наблюдаются проблемы, которые вызваны логистикой.

Общество,Сергей Шуляк,Николай Беспалов,
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