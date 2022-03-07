Аналитики: Китай восполнит недостаток лекарств из Европы в России

Заменить европейский импорт сырья для лекарств в случае введения ограничений могут поставки из Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова.

По его мнению, российский рынок зависит от поставок из-за рубежа, однако 75% из них приходится на Индию и Китай.

«В целом, если вдруг дойдет до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай. Российский рынок в значительной степени импортозависим, но 75% поставок объема в натуральном выражении приходится на Китай и Индию», — сообщил эксперт.

Отмечается, что крупнейшие европейские импортеры фармсырья — Франция, Голландия, Германия, Словения и Венгрия, однако их поставки в основном предназначены для собственных производств, расположенных в России.