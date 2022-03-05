Посол оценил возможность отобрать у россиян особняки в Лондоне

«В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из таких сделок. И как это (у них получится) сделать, наверное, мы десять раз потешимся. Те, кто этим попробует заниматься, столкнутся с огромными трудностями. Но треп такой идет», – передает его слова РИА «Новости».