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51 минуту назад

Российский посол оценил возможность отобрать у россиян особняки в Лондоне

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Отобрать особняки в Лондоне, которые принадлежат гражданам России, юридически будет сложно, хотя такие угрозы от властей Британии раздаются, заявил российский посол Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Посол оценил возможность отобрать у россиян особняки в Лондоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из таких сделок. И как это (у них получится) сделать, наверное, мы десять раз потешимся. Те, кто этим попробует заниматься, столкнутся с огромными трудностями. Но треп такой идет», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Британия ввела санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Всего с момента начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции в отношении 13 «ведущих российских олигархов, как заявили в Лондоне.

Общество,Андрей Келин,Алишер Усманов,Игорь Шувалов,
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