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2 часа назад

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян доверяют российской армии

Газета.RuГазета.Ru

Большинство россиян (84%) доверяют российской армии, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян доверяют российской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Скорее не доверяет» каждый десятый опрошенный (10%).

«Поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине 71% россиян. Каждый пятый скорее не поддерживает (21%). Затруднились ответить 8% наших сограждан», — говорится в исследовании.

Кроме того, большинство респондентов (70%) оценивают военную операцию России на Украине как успешную. Еще 14% считают, что она проходит для российских войск «скорее неуспешно». Затруднились дать оценку по этому вопросу 16% опрошенных.

«По мнению 46% россиян, специальная военная операция в Украине преследует цели защитить Россию и не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины. Каждый пятый считает, что операция проводится, чтобы изменить политический курс Украины (19%), 18% ответили, что ее цель – защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, 5% — оккупировать Украину и присоединить ее к России», — следует из опроса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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