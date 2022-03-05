В Кунгуре программист создал робота с сознанием умершего дедушки. Видео

Житель Кунгура Александр Осипович еще в детстве начал заниматься робототехникой. Любовь к техническим разработкам привил ему дедушка. Поэтому своего нового робота, напечатанную на 3D-принтере копию "Терминатора", Александр посвятил ему.
"Конечно, дедушка умер совсем недавно. Мы вместе делали работа. Просто он меня спросил, когда дом сгорел: "Что-то осталось еще от моих записей, там, где вы за столом сидели, праздники там, юбилеи". Я говорю: "Конечно, осталось". Он говорит: "Сохраняй это все когда меня не станет, загрузишь в робота и будешь с ним разговаривать", - рассказывает мужчина.
Одной из функций робота Джона Генри является режим симуляция сознания, который позволяет загружать в память робота определенные аудиоданные. Благодаря этому Осипович "вживил" в машину сознание дедушки, используя записи его голоса.
"Он [робот] прогоняет их через систему распознавания речи, разбирает на слова, присваивает каждому слову маркеры. И потом при поиске ответов в базе данных, если он находит ответ и находит сопоставление этих слов, он собирает предложение обратно", - поясняет Александр.
Мужчина уверен, его разработка будет полезна людям, которые тяжело переживает утрату близкого человека.