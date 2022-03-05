В Кунгуре программист создал робота с сознанием умершего дедушки. Видео

"Конечно, дедушка умер совсем недавно. Мы вместе делали работа. Просто он меня спросил, когда дом сгорел: "Что-то осталось еще от моих записей, там, где вы за столом сидели, праздники там, юбилеи". Я говорю: "Конечно, осталось". Он говорит: "Сохраняй это все когда меня не станет, загрузишь в робота и будешь с ним разговаривать", - рассказывает мужчина.