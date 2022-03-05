В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Москвичей предупредили о морозах с «женским нравом»

Елена Прошина

В Москве и Подмосковье на следующей неделе, начиная уже с 8 марта, ожидается похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили о морозах с «женским нравом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, холодно будет уже в ночь на вторник, температура воздуха в столице опустится до минус 5-10 градусов, а днем — до минус 2-3 градусов.

«Избалованным теплым февралем москвичам покажется это ух каким сильным похолоданием. В праздник погода покажет строптивый женский нрав, можно сказать», — цитирует Вильфанда «Мослента».

После праздников морозы будут еще сильнее. Так, в ночь на 9 марта температура будет опускаться до минус 16-17 градусов, а днем составит около 5-8 градусов ниже нуля. Такая погода сохранится и в среду, четверг, пятницу - ночью ожидается до минус 16 градусов в Москве, и до минус 17 в Подмосковье. Это на 4-5 градусов ниже нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец выразил сомнение в том, что снег в Москве растает в марте. По его мнению, этого можно ожидать только в самом оптимистичном случае. Синоптик предположил, что исчезновение снега произойдет на стыке марта и апреля.

Общество,Погода,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители