Москвичей предупредили о морозах с «женским нравом»

В Москве и Подмосковье на следующей неделе, начиная уже с 8 марта, ожидается похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, холодно будет уже в ночь на вторник, температура воздуха в столице опустится до минус 5-10 градусов, а днем — до минус 2-3 градусов.

«Избалованным теплым февралем москвичам покажется это ух каким сильным похолоданием. В праздник погода покажет строптивый женский нрав, можно сказать», — цитирует Вильфанда «Мослента».

После праздников морозы будут еще сильнее. Так, в ночь на 9 марта температура будет опускаться до минус 16-17 градусов, а днем составит около 5-8 градусов ниже нуля. Такая погода сохранится и в среду, четверг, пятницу - ночью ожидается до минус 16 градусов в Москве, и до минус 17 в Подмосковье. Это на 4-5 градусов ниже нормы.