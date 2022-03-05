МВД вновь предупредило об ответственности за участие в незаконных акциях

МВД России в связи с распространением в интернете призывов к участию в несанкционированных акциях 6 марта предупредило о незаконности их проведения и ответственности за участие в таких мероприятиях. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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По ее словам, в интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде регионов России.

"МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом", - сказала она.

Кроме того, Волк отметила, что руководством МВД даны поручения руководителям территориальных органов ведомства о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.

Министерство призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, а также воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций. Также следует предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых и несовершеннолетних детей.