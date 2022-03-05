9 295 человек госпитализированы с COVID в России

В России за последние сутки с коронавирусом госпитализировали 9 295 человек, что на 5,6% меньше показателей предыдущего дня. Всего в стране за сутки выявили 86 769 случаев заражения. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Число госпитализаций снизилось в 51 регионе, а увеличилось в 32. Еще в двух оно осталось без изменений. В Москве коронавирус выявили у 2 060 человек, в Подмосковье - у 1 409, в Санкт-Петербурге - у 3 481. Наибольший прирост отмечается в Свердловской области (+4802) и Самарской области (+3576).