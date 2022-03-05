Михалков прокомментировал свой заочный арест на Украине

Народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков с иронией воспринял информацию о том, что суд Украины заочно арестовал его. Слова режиссера привели в субботу журналистам в пресс-службе Михалкова.

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Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины". Якобы уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.

Михалков удивился мысли о том, что генеральный прокурор Украины предполагает, будто "русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны". Также, продолжил режиссер, "решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц".

Михалков добавил, что, если бы знал "адрес госпожи Венедиктовой, отправил бы ей ссылку на новый экстренный выпуск "Бесогона", который выходит как раз сегодня". Однако режиссер добавил, что "ей это уже не поможет".

Никита Михалков - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", Герой Труда, обладатель "Оскара". Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской, Михалков появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". Как режиссер он снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне.