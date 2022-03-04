В России резко снизился спрос на путевки

Туроператоры фиксируют снижение продаж путевок с 24 февраля по 3 марта по сравнению с неделей ранее. Например, у "Интуриста" продажи сократились более чем в два раза, сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.

"Продажи сократились более чем в два раза", - говорится в сообщении компании.

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При этом отмены туров со стороны клиентов компании минимальны. Денежные средства по отмененным путевкам в карибские страны и Египет находятся на депозите. Туристы могут использовать их для путешествий по другим открытым направлениям, объяснили в "Интуристе".

В пресс-службе "Русского экспресса" рассказали ТАСС, что продажи путевок у туроператора за последнюю неделю снизились на 40%, доля аннуляций туров с захватом 8 марта составила 10%. При этом наибольшая доля отмен пришлась на туры в Венгрию, Грецию и на Кипр. Средства туристов также переносятся на будущие бронирования. По данным компании, наиболее популярными зарубежными направлениями на 8 марта стали ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы, Армения и Таиланд, внутрироссийскими - Домбай, Приэльбрусье, Калининград и Сочи.

Среди клиентов "Интуриста" наибольшим спросом на предстоящий праздник пользуются Египет, Россия, Турция, Абхазия, ОАЭ и Шри-Ланка. В связи с вводимыми в мире ограничениями из рейтинга исчезли карибские страны, а также Болгария и Венгрия. Спрос по выездным направлениям упал из-за роста курсов валют. Среди внутрироссийских направлений лидирует Сочи, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Калининград и Кавказские Минеральные Воды. В то же время Крым, Анапа и Геленджик ушли с первых строчек рейтинга, отметили в компании.

В пресс-службе "TUI Россия" сообщили, что наибольшая доля клиентов туроператора отправится на 8 марта в путешествия по России, в Египет, ОАЭ, Турцию, Абхазию, Таиланд и на Мальдивы. Отправиться на отдых также можно на Маврикий, Шри-Ланку, Сейшелы, в Армению и Азербайджан. Среди внутренних направлений популярностью пользуются Сочи, Геленджик, Анапа, Калининград, Шерегеш и Байкал.

Стоимость туров

Цены на туры по России у "Русского экспресса" за прошедшую неделю почти не изменились, а на зарубежные путевки выросли на 25-35%. В "Интуристе" рассказали, что цены по выездным направлениям увеличились пропорционально росту курса доллара и евро. В последние дни наблюдается рост стоимости авиабилетов, что сказывается на итоговой стоимости путевок по России, добавили в компании.

Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения государств, которые ввели санкции в отношении России. Туристам, которые уже забронировали туры в недоступные страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативы, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России <...> отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию, — сказала Догузова.

Туристам рекомендуется обратить внимание на страны, которые не вводили санкций против РФ, включая Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию и Вьетнам, а также изыскивать возможности для внутреннего туризма, который продолжает развиваться.

Эксперт по туризму, владелец туристического агентства Майя Котляр назвала открытые для российских туристов страны. Среди них Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также азиатские государства. Доступные россиянам зарубежные направления туризма Котляр перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть страны, для которых Россия рынок номер один. Это, естественно, Турция. Турция ждет в этом сезоне порядка десяти миллионов российских туристов. Это Египет и Эмираты, которые абсолютно аполитичны и придерживаются нейтралитета в контексте туризма», — поделилась специалист.

Мальдивы и Сейшельские острова также открыты для российских туристов. Помимо ОАЭ к странам Персидского залива, готовым принять путешественников из России, относятся Катар и Бахрейн, сообщила Котляр.

«Африка, Тунис, Марокко, Кения, Дания — туда тоже можно лететь. Понятно, транзитом, но можно. Есть целая Азия. Открыты Китай, Бали, Тайланд, Шри-Ланка, Вьетнам», — добавила эксперт по туризму.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина перечислила россиянам доступные зарубежные направления для пляжного отдыха на майские праздники. Ее слова передает "Интерфакс".

Так, несмотря на закрытие многих направлений, российские туристы могут отправиться в такие государства, как Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Вьетнам, Шри-Ланка, Сейшелы, Таиланд, Индонезия и Иордания.

Эксперт также отмечает, что массовые отмены путевок пока не фиксируются, однако уровень продаж заметно понизился в сравнении с периодом до 24 февраля:

"Людей, конечно, волнует неопределенность ситуации, возможные трудности с банковскими картами за рубежом, рост курса валют. Но если падение рубля остановится и не будет ухудшения общей ситуации, спрос стабилизируется".

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает количество регулярных рейсов в Канкун (Мексика) до двух раз в неделю, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Аэрофлот увеличивает количество рейсов в Канкун (Мексика) до двух раз в неделю. Полеты будут выполняться по вторникам и субботам", - говорится в сообщении.

Параллельно с этим, "Аэрофлот" проводит специальные рейсы по вывозу российских граждан из Мексики и Доминиканы. Рейсы были запланированы на 2 и 5 марта.

Ранее Мексика заявила, что не станет закрывать сухопутные и воздушные границы от представителей других государств. Мексика не стала вводить и экономические санкции против России.

Эксперт по туризму, владелец туристического агентства Майя Котляр рассказала о будущем туризма в России. По ее мнению, билеты на перелеты по стране упадут в цене, но отельеры могут взвинтить стоимость своих услуг, поскольку номерного фонда не хватит на весь турпоток. Свое предположение о будущем внутреннего туризма эксперт высказала в разговоре с «Лентой.ру».

Отели

Я не питаю иллюзий что в этом сезоне будет рай. Потому что у нас есть опыт с пандемией. Он показал, что России не хватает отелей. Потенциал той же Турции это десять миллионов туристов. От шести до восьми миллионов туристов поехали в Сочи и Крым в пандемию. Где эти потоки размещать стало главным вопросом. Отельеры повышали цены, потому что когда спрос превышает предложение это естественная мера



Майя Котляр

эксперт по туризму, владелец туристического агентства

Она подчеркнула, что к концу пандемии большинство российских туристов отдали предпочтение отдыху за рубежом, когда появилась возможность выезда за границу. Дело в том, считает специалист, что получить соизмеримые по качестве и цене услуги в стране крайне сложно.

«Проблема, повторюсь, ввиду нехватки номерного фонда. Ее не смогли решить за два года. Конечно, очень многое делается для развития внутреннего туризма, никогда не было таких многомиллиардных инвестиций, но нужно время. Минимум от восьми до десяти лет для того, чтобы отели отстроились и эти инвестиции были оправданы. Сейчас картина остается практически прежней. Инфраструктура осталась на том же уровне», — резюмировала она.

Перелеты

Котляр предположила, что проблем с гражданской авиацией не будет. Часть лизинговых бортов выкупят, считает эксперт по туризму. Проблему с комплектующими самолетов в ближайшие сроки начнут решать инженеры авиаотрасли.

Уже сегодня в стране российскими бортами можно долететь до Байкала, Сахалина, Курил и Владивостока. Это достаточно популярные направления для туризма, рассказала Котляр.

«Билеты на перелеты по стране дешевеют, ибо тот же Ростуризм делает все чтобы помочь субсидиями. Кроме этого, билеты дешевеют из-за того, что ставят чартеры, и потому что внутренний туризм растет и становится много перевозчиков по стране», — отметила эксперт по туризму.

Ранее Котляр назвала города, через которые россиянам можно вернуться в страну. Так, в Стамбуле, Дубае и Дохе открыты воздушные коридоры для российских туристов, с помощью которых они могут вернуться на родину.

До 20 тыс. российских туристов столкнулись с определенными сложностями при возвращении домой из-за рубежа. Об этом в четверг заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе "Поздняков", размещенном в четверг на сайте телеканала НТВ.

"Количество туристов, которые в [данный] момент столкнулись с определенными сложностями, <...> до 20 тыс. где-то примерно составляет, не более 20 тыс. Пару дней назад эта цифра была где-то в районе 27 тыс.", - сказала Догузова.

Большая часть из этих туристов - 19 тыс. - находятся в странах Латинской Америки, еще около 1 тыс. - в европейских странах. Каждый день туроператоры вывозят в Россию по несколько тысяч туристов. В четверг из стран Латинской Америки на семи самолетах в РФ вылетели более 2 тыс. человек. Глава Ростуризма выразила надежду, что вопрос с возвращением домой российских туристов решится в течение ближайшего времени. Всего за рубежом находятся около 160 тыс. российских туристов.