Названа предварительная причина смерти актера Сергея Дьячкова

Актер Сергей Дьячков , по предварительным данным, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает « СтарХит ».

Голос Дьячкова известен многим россиянам - он озвучил более 160 фильмов. Среди самых известных его работ - капитан Джек Воробей из «Пиратов карибского моря», герой Адама Сэндлера в комедии «Управление гневом», Тимон в мультфильмах «Король Лев», «Тимон и Пумба», герои Джеки Чана в картинах «Медальон» и «Вокруг света за 80 дней».