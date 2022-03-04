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1 час назад

Раскрыта причина смерти актера Сергея Дьячкова

Мария Иванова

Актер Сергей Дьячков, по предварительным данным, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает «СтарХит».

Названа предварительная причина смерти актера Сергея Дьячкова
Фото: Кадр из сериала «Морские дьяволы. Смерч -2»Кадр из сериала «Морские дьяволы. Смерч -2»

По данным издания, перенесенная болезнь сказалась на сердце актера.

Сергей Дьячков скончался 3 марта на 51-м году жизни.

Голос Дьячкова известен многим россиянам - он озвучил более 160 фильмов. Среди самых известных его работ - капитан Джек Воробей из «Пиратов карибского моря», герой Адама Сэндлера в комедии «Управление гневом», Тимон в мультфильмах «Король Лев», «Тимон и Пумба», герои Джеки Чана в картинах «Медальон» и «Вокруг света за 80 дней».

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Также Сергей Дьячков снялся во многих российских сериалах, включая «Улицы разбитых фонарей», «Убойную силу», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Сонька Золотая Ручка», «Мост».

Общество,Сергей Дьячков,Адам Сэндлер,Никита Михалков,
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