Одна страна призналась в «теплых» отношениях к русским туристам

Власти Кипра пообещали застрявшим в стране россиянам оказать содействие в возвращении домой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма, в правительстве назвали отношение к русским туристам «теплым».

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Согласно итогам телефонного разговора главы ведомства Зарины Догузовой с министром туризма Кипра Саввасом Пердиосом, власти европейской пообещали помочь россиянам, которые сейчас находятся на отдыхе в республике, вернуться на родину несмотря на закрытие воздушного пространства для российских самолетов.

«Саввас Пердиос в свою очередь отметил, что Кипр с теплом относится к российским туристам», — отметили в ведомстве.

Ранее отмечалось, что Догузова также попросила своего коллегу из Кипра максимально содействовать в вопросе обеспечения безопасного и комфортного пребывания россиян на Кипре до их возвращения домой.