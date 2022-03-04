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57 минут назад

Одна страна призналась в «теплых» отношениях к русским туристам

Елена Прошина

Власти Кипра пообещали застрявшим в стране россиянам оказать содействие в возвращении домой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма, в правительстве назвали отношение к русским туристам «теплым».

Одна страна призналась в «теплых» отношениях к русским туристам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно итогам телефонного разговора главы ведомства Зарины Догузовой с министром туризма Кипра Саввасом Пердиосом, власти европейской пообещали помочь россиянам, которые сейчас находятся на отдыхе в республике, вернуться на родину несмотря на закрытие воздушного пространства для российских самолетов.

«Саввас Пердиос в свою очередь отметил, что Кипр с теплом относится к российским туристам», — отметили в ведомстве.

Ранее отмечалось, что Догузова также попросила своего коллегу из Кипра максимально содействовать в вопросе обеспечения безопасного и комфортного пребывания россиян на Кипре до их возвращения домой.

Напомним, что 4 марта Аэрофлот выполнит вывозной рейс из Кипра SU2072/2073 по маршруту Москва — Ларнака — Москва.

Общество,Ростуризм,Аэрофлот,
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