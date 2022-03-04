Пока вы в маске: почему не стоит ждать окончания пандемии

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Инфекционист спрогнозировал большую продолжительность пандемии COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости заявил, что в ближайшие годы вряд ли стоит ждать объявления о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Он спрогнозировал ее большую продолжительность, сравнивая ее со схожими пандемиями. «В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», — рассказал медик. По его словам, пандемия туберкулеза, с которой человечество борется уже долгое время, до сих пор никуда не делась. Тоже самое и с пандемией COVID-19 — уровень заболеваемость будет расти и падать, однако вирус не исчезнет, объяснил специалист.

Эксперт заявила, что доля варианта штамма "омикрон" ВА.2 составляет в России около 8%

Доля варианта штамма "омикрон" ВА.2 на данный момент составляет в России около 8%, сообщила ТАСС руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. "Вариант BA.2 действительно присутствует на территории нашей страны в различных регионах. Наблюдается рост доли таких образцов, и общая доля варианта ВА.2 на начало марта составляет от всех случаев в среднем 8%", - сказала она. По словам Черкашиной, данный вариант успешно детектируется различными тест-системами для ПЦР-диагностики коронавируса.

Лор рассказала, как правильно лечить кашель при "Омикроне"

Врач-отоларинголог Ольга Мальченко рассказала, что кашель при "Омикрон"-штамме возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани, поэтому его нельзя лечить муколитическими средствами, которые вызывают мокроту. "Плюс при "Омикроне" происходит воспаление в верхних дыхательных путях. В итоге возникает раздражение слизистых оболочек, что также сказывается на нервных окончаниях", – приводит слова специалиста Ura.ru. При лечении такого кашля назначаются препараты, подавляющие приступы, продолжила Мальченко. Также рекомендуются ингаляции, в том числе с минеральной водой и различными лекарствами.

Онищенко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стала управляемой

Бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что ситуация с распространением коронавируса в стране стала управляемой. "Эпидемический процесс спадает, потому что образовался популяционный иммунитет, и природа нам на последнем этапе помогла. Сезон играет определенную роль, учитывая, что погода способствует тому, чтобы люди меньше простывали", – приводит его слова ТАСС. Онищенко пояснил, что сейчас у российских медработников есть понимание, как лечить заболевание, а у граждан есть возможность вакцинироваться.

Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 6 млн