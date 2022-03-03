Декан факультета МГИМО довел до истерики ведущую BBC

Декан факультета управления и политики МГИМО доктор политических наук Генри Сардарян довёл до истерики ведущую британского государственного телеканала BBC Викторию Дербишайр после вопроса по Украине. Журналистка спросила эксперта, как руководство оправдывает «убийство мирных жителей Украины», на что собеседник попросил привести доказательства таких заявлений. Он добавил, что у России не причин оправдываться за действия, которые она не совершала.

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Globallookpres Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Globallookpres

За последние восемь лет мирных жителей Донбасса убивают, пытают, а их территорию превратили в театр боевых действий. Российская армия не убивает мирных жителей. Где вы были все эти восемь лет? — возмутился Сардарян.

В ответ телеведущая несколько раз пыталась перебить эксперта и назвала ложью слова о том, что украинские войска убивали мирных жителей Донбасса. Сардарян также заявил, что после вторжения западных стран в Ирак, когда было убито более одного миллиона мирных жителей, ни одна компания не применила против этих стран санкции.